Проект пенсионной реформы будет внесен в Раду на следующей неделе

Проект пенсионной реформы будет внесен в Верховную Раду Украины 19-20 июня. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман после заседания Национального совета реформ.
"Я думаю, что в понедельник, максимум вторник мы внесем в парламент законопроект", - цитируют Гройсмана украинские СМИ.
Он отметил, что Национальный совет реформ поддержал правительственный проект пенсионной реформы.
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"Самое главное - сегодня пенсионная реформа советом реформ поддержана. Сегодня Совет реформ, президент поддержал нашу инициативу по повышению пенсий с 1 октября, но сейчас нужно, чтобы мы прошли все необходимые процедуры парламента и тогда мы сможем с 1 октября поднять пенсии всем 9 миллионам пенсионерам и построить систему, которая построит бездефицитную пенсионную систему и она будет базироваться на справедливости", - заявил Гройсман.
Напомним, МВФ и Всемирный банк поддержали проект пенсионной реформы.