В Киевской области в районе элитного поселка Конча-Заспа в пятницу, 16 июня, активисты пытались сломать незаконный забор, преграждающий выход к Днепру.
Возникла потасовка с полицией, которая препятствовала этому, передает .
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"Сегодня активисты в рамках акции "Свободный доступ украинцев к берегам Днепра" пытались снести забор в Конча-Заспе, который препятствует свободному прохождению граждан к берегу речки. Против активистов была задействована полиция", - сообщает "Цензор.Нет".
Напомним, в Винницкой области 20 мужчин в балаклавах устроили стрельбу на предприятии.