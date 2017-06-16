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Главная » Страна » Шулявский мост будут ремонтировать полтора года

Шулявский мост будут ремонтировать полтора года

Шулявский мост будут ремонтировать полтора года
Фото: Українське фото

Начало работ запланировано на осень

16.06.17 293
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Реконструкция транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Гетьмана (Шулявского путепровода) в Киеве продлится полтора года.

Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

По его словам, на проектном конкурсе рассматривали сначала семь предложений, но Градостроительный совет выбрал проект реконструкции транспортной развязки Шулявского путепровода, исходя из трех ключевых факторов: эффективная работа развязки, смета работ и время их выполнения.

"Я доверяю людям, которые являются экспертами, занимаются строительством всю жизнь, глубоко понимают ситуацию. И теперь наша задача - воплотить этот проект максимально быстро и качественно", - подчеркнул Кличко.

Комментируя альтернативный вариант реконструкции со строительством реверсного кольца, Виталий Кличко отметил, что, по мнению экспертов, он имеет ряд недостатков. В частности, проект предусматривает более длительное перекрытие проспекта Победы, дорогостоящее перекладывание коммуникаций, пролегающих глубоко под землей, установление насосной станции для отвода воды.

"Таким образом, этот вариант растянут во времени и гораздо дороже - его стоимость составляет около 1,5 млрд гривен. Хочу подчеркнуть, что я основываюсь исключительно на экспертной оценке людей, которые являются специалистами своего дела", - подчеркнул Кличко.

Напомним, в КГГА признались, что последний раз проверяли Шулявский мост 5 лет назад.

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