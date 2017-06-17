АТО: боевики 67 раз обстреливали наших военных

За прошедшие сутки боевики 67 раз нарушали условия прекращения огня. Почти треть этих обстрелов характеризуется использованием боевиками артиллерийского вооружения, которое запрещено Минскими соглашениями.

В результате боевых действий один украинский воин погиб, еще трое бойцов – получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Приморское направление. Здесь противник вчера из минометов калибра 120 мм обстреливал оборонительные укрепления ВС Украины вблизи Богдановки. Из 82-мм минометов – бил неподалеку Красногоровки. Кроме того, в течение дня захватчики неоднократно вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров по опорным пунктам ВС Украины, которые расположены в районе Широкино, Водяного, Павлополя, Чермалыка, Талаковки и Новотроицкого. Всего на этой части фронта насчитывается 21 вражеская вооруженная провокация.

Донецкое направление. На этой части фронта состоялось 17 обстрелов со стороны пророссийских НВФ. Не прекращают российские наемники вести мощный огонь по позициям сил АТО в пригороде Авдеевки. Там вчера, днем и ночью, оккупанты вели плотный огонь по украинским защитникам из танков, минометов различных калибров и менее мощных огневых средств. Также с наступлением сумерек оккупанты интенсивно обстреливали из минометов, в том числе и запрещенных, наши оборонительные укрепления в районе Верхнеторецкого, Новгородского, Луганского и к западу от Троицкого. Кроме того, бандиты еще днем из гранатометов различных модификаций вели огонь в районе Песок. А неподалеку Опытного вечером "работал" вражеский снайпер.

Луганское направление. На этом участке линии соприкосновения зафиксировано больше всего фактов применения противником оружия – 29 обстрелов. Особенно этот показатель вырос ночью. В частности, ситуация несколько обострилась вновь в районе Бахмутской трассы, где захватчики активно обстреливали из минометов, вооружения танков, гранатометов и стрелкового оружия наши опорные пункты вблизи Новотошковского и Крымского. Несколько раз из минометов, БМП и пехотного вооружения противник также открывал огонь по бойцам сил АТО, которые держат оборону возле Новоалександровки. Кроме того, оккупанты активно применяли оружие, в основном стрелковое и гранатометы, неподалеку Станицы Луганской, Донца, Троицкого, Новозвановки и Желтого.