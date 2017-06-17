АТО: боевики 67 раз обстреливали наших военных

За прошедшие сутки боевики 67 раз нарушали условия прекращения огня. Почти треть этих обстрелов характеризуется использованием боевиками артиллерийского вооружения, которое запрещено Минскими соглашениями.
В результате боевых действий один украинский воин погиб, еще трое бойцов – получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
Приморское направление. Здесь противник вчера из минометов калибра 120 мм обстреливал оборонительные укрепления ВС Украины вблизи Богдановки. Из 82-мм минометов – бил неподалеку Красногоровки. Кроме того, в течение дня захватчики неоднократно вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров по опорным пунктам ВС Украины, которые расположены в районе Широкино, Водяного, Павлополя, Чермалыка, Талаковки и Новотроицкого. Всего на этой части фронта насчитывается 21 вражеская вооруженная провокация.
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Донецкое направление. На этой части фронта состоялось 17 обстрелов со стороны пророссийских НВФ. Не прекращают российские наемники вести мощный огонь по позициям сил АТО в пригороде Авдеевки. Там вчера, днем и ночью, оккупанты вели плотный огонь по украинским защитникам из танков, минометов различных калибров и менее мощных огневых средств. Также с наступлением сумерек оккупанты интенсивно обстреливали из минометов, в том числе и запрещенных, наши оборонительные укрепления в районе Верхнеторецкого, Новгородского, Луганского и к западу от Троицкого. Кроме того, бандиты еще днем из гранатометов различных модификаций вели огонь в районе Песок. А неподалеку Опытного вечером "работал" вражеский снайпер.
Луганское направление. На этом участке линии соприкосновения зафиксировано больше всего фактов применения противником оружия – 29 обстрелов. Особенно этот показатель вырос ночью. В частности, ситуация несколько обострилась вновь в районе Бахмутской трассы, где захватчики активно обстреливали из минометов, вооружения танков, гранатометов и стрелкового оружия наши опорные пункты вблизи Новотошковского и Крымского. Несколько раз из минометов, БМП и пехотного вооружения противник также открывал огонь по бойцам сил АТО, которые держат оборону возле Новоалександровки. Кроме того, оккупанты активно применяли оружие, в основном стрелковое и гранатометы, неподалеку Станицы Луганской, Донца, Троицкого, Новозвановки и Желтого.