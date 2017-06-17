ЮНИСЕФ: 750 тыс. детей в Донбассе могут остаться без чистой питьевой воды

Постоянные бои в районе систем водоснабжения могут привести к катастрофическим последствиям

Почти 750 тыс. детей на востоке Украины могут остаться без чистой питьевой воды в результате вооруженных столкновений в районе расположения важных объектов гражданской инфраструктуры. Такая ситуация чревата вспышкой инфекционных заболеваний.

Об этом заявила региональный директор ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии Афшан Хан, передает Центр новостей ООН.

Около 3 млн человек на востоке Украины зависят от водоочистительных систем, вокруг которых сейчас происходят бои.

"Почти 3 млн человек на востоке Украины полагаются на инфраструктуру подачи воды, расположенную поблизости линии огня. Мы опасаемся, что в результате ее повреждения без питьевой воды останется огромное число людей, а это чревато вспышкой инфекционных заболеваний, в первую очереди, среди детей ", - заявила Хан.

В ЮНИСЕФ призвали все стороны конфликта обеспечить безопасность объектов гражданской инфраструктуры и способствовать быстрому восстановлению поврежденных систем водоснабжения.

По данным ЮНИСЕФ, в результате конфликта на востоке Украины в гуманитарной помощи нуждаются 3,8 млн человек. Детский фонд ООН запросил у доноров на проекты по оказанию помощи украинцам в 2017 году $31 млн США. На сегодняшний день получено примерно $10 млн из этой суммы.