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Главная » Страна » Судебный процесс по делу о расстрелах на Майдане будет длиться еще около года, - адвокат

Судебный процесс по делу о расстрелах на Майдане будет длиться еще около года, - адвокат

Судебный процесс по делу о расстрелах на Майдане будет длиться еще около года, - адвокат
Фото: УНИАН

И это оптимистический прогноз

17.06.17 71
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Судебный процесс по делу о расстрелах активистов во время Революции Достоинства завершится в лучшем случае в течение года. Об этом заявил адвокат Виталий Титич в эфире 5 канала.

"Процесс идет, но объективно он еще продолжаться довольно долго. Объективно оценивая - до года. Это позитивный сценарий. И если не будет вмешательств и срыва", - отметил он.

По его словам, в деле уже есть существенный прогресс, но, учитывая больше количество потерпевших, судебное разбирательство занимает много времени.

"Это дело уже больше года рассматривается по существу. Она глобально продвинулась, но я повторяю, там только пострадавших более 150 человек", - сказал он.

На вопрос, сколько свидетелей допросили по этому делу, адвокат ответил: "60-70%".

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