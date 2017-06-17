ОБСЕ: В 2017 году в Донбассе погибли 47 мирных жителей

С начала текущего года в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе в результате обстрелов погибли 47 человек. Об этом сообщает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине в Twitter.

"В 2017 году конфликт на востоке Украины унес жизни 47 человек, 222 человека получили ранения. Большинство случаев были вызваны обстрелами населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, в Донбассе в период с 16 февраля по 15 мая 2017 погибли 36 гражданских лиц и еще 157 получили ранения.