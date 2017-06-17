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Главная » Страна » Порошенко подписал отмену "закона Савченко"

Порошенко подписал отмену "закона Савченко"

Порошенко подписал отмену "закона Савченко"
Петр Порошенко / Фото: Пресс-служба президента

Теперь в случае лишения свободы  предварительное заключение будет засчитываться судом в срок наказания "день за день"

17.06.17 129
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Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины о правилах сложения наказаний и зачисления срока предварительного заключения", которыми отменяется так называемый "закон Савченко". Об этом сообщает пресс-служба президента.  

Таким образом,  в случае лишения свободы предварительное заключение будет засчитываться судом в срок наказания "день за день" (раньше "день за два", благодаря чему осужденные могли освободиться раньше).

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования

Напомним, Верховная Рада Украины приняла внесенный народным депутатом Надеждой Савченко законопроект 26 ноября 2015 года. 

Министр юстиции Украины Павел Петренко отмечал, что к закону необходимо внести изменения, согласно которым лицам, совершившим тяжкие преступления, не будет предоставляться право на досрочное освобождение. Также в Генпрокуратуре выступали за изменения к закону в связи с его опасностью для общества - применение судами этого закона позволило досрочно выйти на свободу и значительно уменьшить сроки наказания самым опасным преступникам.  Среди них - совершившие преступления против основ национальной безопасности, убийства, изнасилования, грабежи и разбой.

18 мая Верховная Рада проголосовала за отмену "закона Савченко".

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