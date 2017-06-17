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Главная » Страна » "План Маршалла" для Украины представят на саммите Восточного партнерства в ноябре

"План Маршалла" для Украины представят на саммите Восточного партнерства в ноябре

"План Маршалла" для Украины представят на саммите Восточного партнерства в ноябре
Фото из открытых источников

Предполагается, что средства будут выделяться под конкретные реформы

17.06.17 98
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"План Маршалла" для Украины будет представлен на саммите Восточного партнерства в ноябре. Об этом в интервью Сегодня рассказал экс-премьер-министр Литвы и нынешний депутат Сейма Андрюс Кубилюс. 

По его словам, документ был утвержден Сеймом Литвы. Также его резолютивно поддержали в Конгрессе Европейской народной партии, позитивно оценили план в Госпеде и Конгрессе США. Сейчас планируется еще несколько встреч в Берлине, Брюсселе и Лондоне, а представят план уже на саммите в ноябре. 

"И вот сейчас мы двигаемся дальше, планируем до конца июня поехать в Берлин и Брюссель. Также есть целый ряд конференций, скажем, в Лондоне в начале июля. И, наконец, мы представим "План Маршалла" для Украины на саммите Восточного партнерства в ноябре, где, надеемся, упоминание об этом документе появится в итоговой декларации саммита", - отметил Кубилюс. 

Сейчас ведется работа над тем, чтобы "План Маршалла" для Украины был не только декларацией, а основывался на реальных финансовых ресурсах с использованием, например, Европейского внешнего инвестиционного плана. В качестве примера, Кубилюс привел разработанный в Германии "план Маршалла" для Африки. 

"И здесь мы видим возможность использовать ресурсы EU External Investment Plan (Европейский внешний инвестиционный план), по которому Еврокомиссия предусматривает до 88 млрд евро до 2020 года. Эти деньги, как говорится в этом плане, направлены в основном на Африку. Но достаточно большая часть может пойти и на другие страны. Уже есть инициатива немецкого правительства, правительства Ангелы Меркель, которое утвердило как свою инициативу так называемый "План Маршалла" для Африки. Мы считаем, что это важный план, он имеет свое стратегическое значение. К примеру, среди прочего, он направлен на борьбу с миграционным кризисом. Но не менее важно, чтобы похожий инструмент был и для стран Восточного партнерства, во-первых для Украины", - сказал депутат. 

Кубилюс отметил, что план для Украины разрабатывается по принципу "плана условий реформ", и предоставляемые средства пойдут не в бюджет, а на конкретные проекты, как это работало в оригинальном "плане Маршалла". 

Напомним, резолюция с поддержкой так называемого "плана Маршалла" для Украины была единогласно одобрена на конгрессе Европейской народной партии на Мальте.

В резолюции говорилось, что Европейский союз и страны-члены должны разработать двусторонние и многосторонние программы, включающие немедленную военную, гуманитарную и экономическую поддержку продвижения демократических реформ и долгосрочной внешней политики Украины по европейской и евроатлантической интеграции.

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План Маршалла - это программа помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутая в 1947 году госсекретарем США Джорджем Маршаллом. В осуществлении плана участвовали 17 европейских стран. Заявленной США целью реализации плана было восстановление разрушенной войной экономики Европы, устранение торговых барьеров,  модернизация промышленности европейских стран, вытеснение коммунистов из властных структур и развитие Европы в целом.

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