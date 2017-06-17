Гройсман анонсировал конкурс стартапов

Кабинет министров при поддержке USAID и UKAID инициировал конкурс стартапов Open Data Challenge. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в Facebook.

Гройсман отметил, что за год Украина значительно повысила свои позиции в международных рейтингах открытости данных, таких как Open Data Barometer (+18 позиций) и Open Data Index (+24 позиции).

"Государство открывает данные не только для повышения прозрачности и борьбы с коррупцией, но и для стимулирования развития коммерческих и общественных проектов на базе открытых данных, которые имеют огромные перспективы (например, сегодня Direct Open Data Market Size EU оценивается на уровне 60 млрд евро)" , - написал он.

"Именно с этой целью правительство Украины при поддержке USAID Ukraine и UKAid инициировал конкурс стартапов на базе открытых данных Open Data Challenge - идеатоны в городах Украины. Призовой фонд первого цикла – 1,5 млн грн", - заявил премьер.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман обещал усилить работу по поддержке украинских стартапов.