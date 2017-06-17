29 мая ученые из NASA получили новые космические снимки, сделанные спутником Aqua Satellite с помощью спектрографа Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer. Но фото видно, что Черное море сейчас имеет бирюзовый оттенок. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Daily Mail.

"Aqua Satellite NASA получил потрясающий образ Черного моря из космоса, на котором видно как бирюзовые разводы доминируют, среди, как правило, темно-синей воды", - говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что на снимках видно, что Черное море, самое темное море в мире, изменило свой цвет. В некоторых местах вместо темно-синего специалисты увидели бирюзовый - гуще всего такие светлые пятна у берегов Румынии, Болгарии и Украины.

По мнению ученых, это связано с мощным морским течением, которое принесло в Черное море огромное количество фитопланктона, а именно одноклеточных планктонных водорослей кокколитофоридов. Эти микроорганизмы и стали причиной изменения цвета воды.

Фото: NASA