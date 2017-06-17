В Киеве ликвидировали очередной конвертцентр с оборотом в 156 млн грн

В Киеве прокуратура совместно с сотрудниками налоговой милиции в Оболонском районе ликвидировали деятельность конвертационного центра, который с 2015 по 2017 год предоставлял незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики. Об этом сообщает пресс-служба киевской прокуратуры в Facebook.

Сообщается, что общий оборот конвертцентра в период 2015-2017 годов составил более 156 млн грн.

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"В ходе расследования уголовного производства была установлена группа лиц, которые через подконтрольные им фиктивные и транзитно-конвертационные компании (всего их установлено 15) предоставляли услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита предприятиям реального сектора экономики", - говорится в сообщении.

По результатам проведенных 12 обысков в офисных и складских помещениях, в автомобилях и по месту жительства фигурантов изъята компьютерная техника, планшеты, мобильные телефоны, первичные и финансово-хозяйственные документы, черновые записи, банковские карты, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму почти 20,5 млн грн.

Напомним, в апреле сотрудники правоохранительных органов в Днипре прекратили деятельность российского конвертационного центра с оборотом в 750 млн грн.