В Ровенской области старатели янтаря напали на полицейских

В субботу, 17 июня, в Дубровицком районе Ровенской области полицейские выявили факт незаконной добычи янтаря и изъяли две мотопомпы у старателей. Последние оказали сопротивление, в результате чего ранения получили трое правоохранителей и были повреждены два служебных автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции в Facebook.

"Около четырех часов утра в лесу вблизи села Большой Черемель приданные силы оперативного штаба обнаружили старателей, которые с помощью двух мотопомп добывали янтарь-сырец. Чтобы помешать документированию преступления и изъятию мотопом, более сотни неизвестных спилили деревья, перекрыли движение десяти правоохранителям. Во время схватки пострадали 29-ти, 40-ка и 28-летние полицейские спецподразделения Черкасской области", - говорится в сообщении.

Правоохранителей с телесными повреждениями в виде многочисленных ушибов, ссадин и травм головы госпитализировали в больницу.

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По предварительной информации, старатели имели при себе оружие, поскольку из их толпы неоднократно раздавались звуки, похожие на выстрелы. Полицейские также совершили предупредительные выстрелы в воздух.

Около 8.00 до Рокитновской районной больницу обратились 22-летний житель села Вежица и 28-летний житель Старого Села с огнестрельными ранениями ног дробью. По словам потерпевших, они получили ранения во время конфликта с правоохранителями.

Следователи выясняют все обстоятельства стрельбы, поскольку на вооружении у полиции нет оружия или спецсредств, которые снаряжаются патронами с содержанием дроби.

Открыто уголовное производство по фактам сопротивления работнику правоохранительного органа (ч.2 ст.342 УК Украины), угрозы или насилия в отношении работника правоохранительного органа (ч.2 ст.345 УК Украины), за умышленное повреждение имущества работника правоохранительного органа (ч.1 ст.347 УК Украины) и за нарушение правил охраны или использования недр (ч.2 ст.240 УК Украины).