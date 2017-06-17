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Главная » Страна » В полиции рассказали, как будут охранять Марш равенства
В полиции рассказали, как будут охранять Марш равенства
Фото из открытых источников

В полиции рассказали, как будут охранять Марш равенства

За порядком будут следить 5 тыс. правоохранителей

17.06.17 440
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Марш равенства в Киеве 18 июня будут охранять 5 тыс. правоохранителей, в том числе кинологи и конная полиция. Об этом глава столичной Нацполиции Андрей Крищенко рассказал в интервью Интерфакс-Украина.

"К охране порядка будут привлечены до 5 тысяч правоохранителей. На месте проведения мероприятия, как и в прошлом году, будут установлены заградительные турникеты, перекрытия и фильтрационные рамки, планируется установить четыре контрольно-пропускных пункта, избирательно будут проверяться документы и содержимое сумок участников марша", - сообщил Крищенко.

Напомним, 18 июня в Киеве состоится Марш равенства. Предварительно, участники пройдут по ул. Владимирской и Льва Толстого до станции метро "Льва Толстого". Ожидается, что участие в марше примут до 5 тыс. человек. 

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