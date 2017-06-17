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Главная » Страна » Прокуратура открыла уголовное дело по факту торговли углем с оккупированных территорий

Прокуратура открыла уголовное дело по факту торговли углем с оккупированных территорий

Прокуратура открыла уголовное дело по факту торговли углем с оккупированных территорий
Сергей Курченко / Фото: Forbes-Украина

В организации преступной схемы подозревается Сергей Курченко

17.06.17 93
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Главная военная прокуратура начала расследование по факту реализации незаконно добытого на оккупированной территории угля антрацитовой группы под руководством бизнесмена Сергея Курченко. Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Лариса Сарган в Facebook.

Прокуратура в действиях Курченко, должностных лиц и других лиц ряда субъектов хозяйствования усматриваются отдельные признаки уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.258-5 УК Украины (финансирование терроризма).

"На ряде сайтов размещены материалы, из содержания которых становится ясно, что под общим руководством Курченко служебные и другие лица ряда субъектов хозяйствования в течение 2017 года на территории Луганской и Донецкой областей закупают незаконно добытый уголь, а именно антрацит, на противоправно захваченных террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР" шахтах и рудниках", - отметила Сарган.

Уголь вывозят на территорию РФ, где в дальнейшем его реализуют, в том числе и за границу. Полученные таким образом денежные средства в особо крупных размерах предоставляются террористам, которые в дальнейшем используют их в своей террористической деятельности.

Напомним, 30 мая ГПУ направила Сергею Курченко  уведомление о подозрении в ряде преступлений, в частности, в создании преступной организации и уклонении от налогов в особо крупных размерах.

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