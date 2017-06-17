Прокуратура открыла уголовное дело по факту торговли углем с оккупированных территорий

Главная военная прокуратура начала расследование по факту реализации незаконно добытого на оккупированной территории угля антрацитовой группы под руководством бизнесмена Сергея Курченко. Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Лариса Сарган в Facebook.

Прокуратура в действиях Курченко, должностных лиц и других лиц ряда субъектов хозяйствования усматриваются отдельные признаки уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.258-5 УК Украины (финансирование терроризма).

"На ряде сайтов размещены материалы, из содержания которых становится ясно, что под общим руководством Курченко служебные и другие лица ряда субъектов хозяйствования в течение 2017 года на территории Луганской и Донецкой областей закупают незаконно добытый уголь, а именно антрацит, на противоправно захваченных террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР" шахтах и рудниках", - отметила Сарган.

Уголь вывозят на территорию РФ, где в дальнейшем его реализуют, в том числе и за границу. Полученные таким образом денежные средства в особо крупных размерах предоставляются террористам, которые в дальнейшем используют их в своей террористической деятельности.

Напомним, 30 мая ГПУ направила Сергею Курченко уведомление о подозрении в ряде преступлений, в частности, в создании преступной организации и уклонении от налогов в особо крупных размерах.