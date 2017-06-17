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Главная » Страна » АТО: боевики 9 раз обстреливали наши позиции из тяжелой артиллерии
АТО: боевики 9 раз обстреливали наши позиции из тяжелой артиллерии
Фото пресс-службы полка "Азов"
Ситуация в Донбассе

АТО: боевики 9 раз обстреливали наши позиции из тяжелой артиллерии

Трое военнослужащих получили ранения

17.06.17 9
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За сутки в Донбассе по состоянию на 18.00 боевики 22 раза применяли оружие против украинских военнослужащих. В частности, 9 раз захватчики били и из артиллерийского вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. Трое бойцов получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Приморское направление. На этой части фронта незаконные вооруженные формирования, используя минометы калибра 120 мм, вели огонь по нашим позициям вблизи Гранитного и Чермалыка. Кроме того, в районе Павлополя, Славного и Гнутово боевики осуществляли обстрелы опорных пунктов ВС Украины из гранатометов различных модификаций и стрелкового оружия.

Донецкое направление. Наиболее вопиющие факты нарушения российскими наемниками условий прекращения огня были зафиксированы еще ночью. Так, из 152-мм артиллерийских систем боевики открывали огонь по оборонным укреплениям наших воинов в районе Авдеевки. Из такого же вооружения оккупанты обстреляли участок территории, расположенной неподалеку н.п. Калиновое. Кроме того, враг совершил по защитникам Авдеевки более двадцати выстрелов из танка. Несколько позже противник из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов обстреливал подразделения сил АТО в районе Верхнеторецкого. Неподалеку Зайцево бандиты били из вооружения БМП. А у Каменки оккупанты применяли противотанковый ракетный комплекс и стрелковое оружие различных калибров.

Луганское направление. Утром бандформирования из пехотного вооружения открывали огонь невысокой плотности по опорным пунктам сил АТО вблизи Станицы Луганской, Новоалександровки и Катериновки. Заметно активизировался противник на этом направлении уже во второй половине дня. В частности, наши позиции в районе Крымского и Катериновки неоднократно попадали под вражеский огонь из 120-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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