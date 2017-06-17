Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Боевики обстреляли жилой сектор поселка Бердянское из тяжелого вооружения
Боевики обстреляли жилой сектор поселка Бердянское из тяжелого вооружения
Боевики в Донбассе / Фото: ТСН
Ситуация в Донбассе

Боевики обстреляли жилой сектор поселка Бердянское из тяжелого вооружения

К счастью, никто не пострадал

17.06.17 27
000

В субботу, 17 июня, около 18:00 боевики обстреляли жилой сектор поселка Бердянское вблизи Мариуполя из тяжелого вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК на странице штаба АТО в Facebook.

"В результате обстрела возник пожар в жилом доме по улице Морской. К счастью, никто из местных жителей не пострадал", - говорится в сообщении.

В Бердянском работает наблюдательная группа украинской стороны СЦКК. Информация о других последствиях обстрела уточняется.

Напомним, по данным ОБСЕ, с начала текущего года в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе в результате обстрелов погибли 47 мирных жителей.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
АТО: боевики 9 раз обстреливали наши позиции из тяжелой артиллерииКарта военных действий в зоне АТО на 17 июняОБСЕ: В 2017 году в Донбассе погибли 47 мирных жителей

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Идеальные управители. Рейтинг 33 лучших топ-менеджеров Украины 26649
  2. Гибридную войну изобрели очень давно, — Юрий Гудыменко 8846
  3. Вторая пятилетка. С чем Порошенко выходит на финишную прямую своего первого президентского срока 17433
  4. За час до полуночи. Американский журналист о том, чего ожидать от мира завтра 3312
  5. Люди-амфибии. Почему бывший украинский прокурор Поклонская переживёт всех 3107
  6. Берёшь и платишь. Как Юлия Тимошенко подбирает ключи к избирателям 4691
  7. Крылатая усадьба. Как дачный участок стал приютом для птиц 2376
  8. Война отторгает тело. Фотограф Борис Михайлов о метафоре, боли и силе 2747
  9. Как война изменила украинцев. Фотопроект Александра Чекменёва 2966
  10. Звезда по имени Хоуп. Британский скрипач об Одессе, учителях и надежде на диалог 873
  1. Главный коллектор Киева трещит по швам 4694 / 5091
  2. В Донбассе умер от тяжелых взрывных ран командир саперной роты, у которого осталась беременная жена 2761 / 3015
  3. Правительство спрогнозировало курс гривны на ближайшие три года 2580 / 2777
  4. NASA показало фото из космоса: Черное море становится бирюзовым 1977 / 2327
  5. Мелочь есть? Как подтвердить финансовую состоятельность при пересечении границы 1971 / 2177
  6. Россия планирует отставку и арест части руководства "ДНР", - разведка 1715 / 1889
  7. Скандал вокруг выступления Scooter в оккупированном Крыму разгорелся в ФРГ 1533 / 1761
  8. Глаза армии. Как волонтеры помогли прозреть украинской армии 1477 / 4400
  9. СБУ задержала главного инспектора Киевской таможни 1477 / 1681
  10. В Павлограде проходят задержания по делу об убийстве Вороненкова 1451 / 1606
  1. Если бы человек вёл себя так, как ведут себя нации, его поместили бы в сумасшедший дом, — Игорь Романов 17 / 1634
  2. В Донбассе умер от тяжелых взрывных ран командир саперной роты, у которого осталась беременная жена 11 / 3015
  3. Глаза армии. Как волонтеры помогли прозреть украинской армии 10 / 4400
  4. Восемь пуль. Как и зачем советская карательная система убила Симона Петлюру 9 / 12694
  5. В Киеве вырастет квартплата 7 / 2709
  6. Умер Гельмут Коль 7 / 1379
  7. Десятки испанских школьников спасались от жары в морге 6 / 1305
  8. В КГГА назвали причины повышения квартплаты 6 / 876
  9. Верховная Рада и Конгресс США договорились о сотрудничестве 6 / 630
  10. КИУ составил рейтинг финансовых популистов в Раде 5 / 1188
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.