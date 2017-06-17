Боевики обстреляли жилой сектор поселка Бердянское из тяжелого вооружения

К счастью, никто не пострадал

В субботу, 17 июня, около 18:00 боевики обстреляли жилой сектор поселка Бердянское вблизи Мариуполя из тяжелого вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК на странице штаба АТО в Facebook.

"В результате обстрела возник пожар в жилом доме по улице Морской. К счастью, никто из местных жителей не пострадал", - говорится в сообщении.

В Бердянском работает наблюдательная группа украинской стороны СЦКК. Информация о других последствиях обстрела уточняется.

Напомним, по данным ОБСЕ, с начала текущего года в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе в результате обстрелов погибли 47 мирных жителей.