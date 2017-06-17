СБУ рекомендует отказаться от почтовых сервисов РФ при регистрации доменных имен

Служба безопасности Украины обратилась в интернет-ассоциацию с просьбой о проведении разъяснительной работы с регистраторами доменных имен об ограничении использования российских почтовых сервисов при регистрации и управлении доменными именами.

Об этом говорится в письме департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ в адрес интернет-ассоциации от 13 июня, опубликованном на сайте ИнАУ.

"С целью недопущения нанесения ущерба информационной безопасности Украины просим в соответствии с положением про доменный комитет ИнАУ от 28 мая 2013 года провести разъяснительную работу с регистраторами доменных имен об ограничении использования российских почтовых сервисов при регистрации и управлении доменными именами", - отметили в департаменте.

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В частности, по информации СБУ, для управления доменными именами в зоне "ua", "укр" и в том числе "gov.ua", используются почтовые сервисы российских компаний "Яндекс" и Mail.ru, в отношении которых введены санкционные ограничения.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

В списке санкций 1228 физических лиц и 468 юридических лиц.

Санкции предусматривают блокирование доступа к сервисам Яндекс, 1С, Софтлайн Груп, Корпорации Парус и еще ряда других российских IT-компаний. Также санкции коснулись социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники, а также сервисов Mail.ru.

Украинские мобильные операторы уже заблокировали доступ к российским соцсетям и сервисам.