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Главная » Страна » СБУ рекомендует отказаться от почтовых сервисов РФ при регистрации доменных имен

СБУ рекомендует отказаться от почтовых сервисов РФ при регистрации доменных имен

СБУ рекомендует отказаться от почтовых сервисов РФ при регистрации доменных имен
Из открытых источников

Провести разъяснительную работу просят интернет-ассоциацию Украины

17.06.17 43
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Служба безопасности Украины обратилась в интернет-ассоциацию с просьбой о проведении разъяснительной работы с регистраторами доменных имен об ограничении использования российских почтовых сервисов при регистрации и управлении доменными именами.

Об этом говорится в письме департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ в адрес интернет-ассоциации от 13 июня, опубликованном на сайте ИнАУ.

"С целью недопущения нанесения ущерба информационной безопасности Украины просим в соответствии с положением про доменный комитет ИнАУ от 28 мая 2013 года провести разъяснительную работу с регистраторами доменных имен об ограничении использования российских почтовых сервисов при регистрации и управлении доменными именами", - отметили в департаменте.

В частности, по информации СБУ, для управления доменными именами в зоне "ua", "укр" и в том числе "gov.ua", используются почтовые сервисы российских компаний "Яндекс" и Mail.ru, в отношении которых введены санкционные ограничения.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

В списке санкций 1228 физических лиц и 468 юридических лиц.

Санкции предусматривают блокирование доступа к сервисам Яндекс, 1С, Софтлайн Груп, Корпорации Парус и еще ряда других российских IT-компаний. Также санкции коснулись социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники, а также сервисов Mail.ru.

Украинские мобильные операторы уже заблокировали доступ к российским соцсетям и сервисам.

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