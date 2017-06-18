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Главная » Страна » В зоне АТО ранены пятеро наших бойцов
В зоне АТО ранены пятеро наших бойцов
Фото: Пресс-центр штаба АТО
Ситуация в Донбассе

В зоне АТО ранены пятеро наших бойцов

Террористы 66 раз использовали оружие против украинских воинов

18.06.17 42
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За прошедшие сутки обстановка в районе проведения АТО вновь была напряженной. Пророссийские незаконные вооруженные формирования 66 раз использовали оружие против украинских воинов. Почти треть этих нарушений состоялась с применением противником тяжелого артиллерийского вооружения. В который раз захватчики обстреляли и одну из прифронтовых деревень.

В результате боевых действий пятеро бойцов сил АТО получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Приморское направление. 28 раз в течение вчерашнего дня противник открывал огонь по опорным пунктам сил АТО на этом участке линии соприкосновения. Под вражеский огонь из 120-мм минометов вчера попали наши позиции в районе Гранитного, Чермалыка и Широкино. Также по защитникам Широкино оккупанты били из танка. Кроме того, по украинским воинам, которые держат оборону у Новоселовки Второй, ориентировочно из временно оккупированной Григорьевки захватчики выпустили почти полтора десятка артиллерийских снарядов из 122-мм гаубиц. Из менее мощных огневых средств, гранатометов и стрелкового оружия боевики неоднократно открывали огонь по нашим укреплениям вблизи Павлополя, Славного, Гнутово, Тарамчука, Талаковки, Водяного, Марьинки, Красногоровки.

Вчера около 18:00 российские наемники из минометов, которые запрещены минскими договоренностям, в очередной раз обстреляли жилой сектор населенного пункта Бердянское, недалеко от Мариуполя. В результате обстрела были разрушены крыша и потолок одного из домов по улице Морской. Одна из мин привела к возгоранию здания. Также значительные повреждения получили еще несколько сооружений, расположенных неподалеку от эпицентра взрыва вражеского боеприпаса. К счастью, обошлось без жертв среди местного населения.

Донецкое направление. Обстреляв еще в начале прошлых суток со 152-мм артиллерийских систем оборонительные укрепления сил АТО в районе Авдеевки и участок территории неподалеку н.п. Калиновое, боевики обстрелов не прекратили. В течение дня и вечером противник неоднократно вел огонь по защитникам Авдеевки из танка, минометов различных калибров и пехотного вооружения.

Также под достаточно плотным минометным огнем вчера оказались наши укрепления у Новгородского. Кроме того, нарушения бандформированиями условий прекращения огня были зафиксированы в районе Верхнеторецкого, Зайцево, Каменки, Новоселовки, Новолуганского. Там оккупанты использовали весь спектр имеющегося у них неартиллерийского вооружения - противотанковые ракетные комплексы, вооружение БМП и БТР, гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Всего на этом направлении насчитано 17 вражеских вооруженных провокаций.

Луганское направление. Здесь зафиксирован 21 факт использования противником оружия против украинских воинов. Ситуация осложнилась уже во второй половине дня и вечером, когда наши позиции в районе Крымского и Катериновки неоднократно были обстреляны противником из 120-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также под вражеский минометный огонь вчера попали наши укрепления вблизи Троицкого, Трехизбенки и Старого Айдара. Из менее мощного пехотного оружия, местами из вооружения БМП, пророссийские бандформирования вчера несколько раз били по украинским защитникам, которые держат оборону возле Станицы Луганской, Новоалександровки и Донца.

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