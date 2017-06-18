В Киеве произошли стычки противников Марша равенства и полиции

В центре Киева начались стычки полиции и противников Марша равенства.

Об этом сообщает "112 Украина".

Полицейские на лошадях пытаются не допустить противников Марша равенства к колонне Марша.

Противники Марша взорвали петарду.

Участники "Марша равенства" изменили маршрут, чтобы избежать столкновений с противниками мероприятия.

Полиция следит за правопорядком в местах проведения всех акций и проводит превентивные меры для обеспечения безопасности всех участников, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"За несколько минут до начала движения Марша равенства полиция взяла в кольцо противников Марша. Противники поняли, что участники Марша сменили маршрут и пытались прорвать кольцо, было несколько попыток. Но конная полиция им не дала пройти ни в парк Шевченко, ни в сторону дома учителя.

Во время этих попыток взорвали петарду или взрывпакет, взрыв был достаточно сильный, но никто не пострадал.

Стычки продолжались 3-4 минуты. После этого попыток порваться больше не было, передает "112 Украина".

"Колонна участников "Марша равенства" отправилась в направлении улицы Крещатик. По предварительным подсчетам, участие в мероприятии принимают около 2500 человек", - написала в Facebook спикер полиции Киева Оксана Блищик.

Напомним, в Киеве проходит Марш равенства за права ЛГБТ.