В Одессе произошел взрыв в здании Министерства обороны

Пожар в здании Минобороны в Одессе / Фото: соцсети

В Одессе в ночь на 18 июня произошел масштабный пожар в здании, принадлежащем Министерству обороны.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области.

В 1:08 в службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на улице Фонтанская дорога произошло возгорание в нежилом здании. К месту вызова прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Было установлено, что горит крыша, чердачные помещения и 3-й этаж здания.

"Во время ликвидации пожара произошел взрыв газового баллона, который находился в здании. Пожар в 2:44 локализован и в 3:38 полностью ликвидирован. В результате пожара огнем повреждена крыша здания на общей площади 300 кв. метров", - сообщили в главке.

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Погибших и пострадавших в результате пожара и взрыва нет.

Причина пожара устанавливается.

К ликвидации пожара привлекались 14 единиц техники и 52 человека личного состава.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, вышеназванное 3-этажное здание, находящееся по Фонтанской дороге,14, принадлежит Минобороны и сейчас находится на реконструкции.

По некоторым данным, здесь планируется разместить, в том числе, штаб Военно-морских сил.

Ранее в здании располагался один из факультетов института Сухопутных войск.