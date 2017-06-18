В Украине отмечают День медика

К сожалению, труд медика в нашей стране часто остается недооцененным

В Украине сегодня отмечают День медицинского работника.

Праздник установлен в Украине согласно Указу Президента Украины № 281/94 и отмечается ежегодно в третье воскресенье июня.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил медиков с их профессиональным праздником - Днем медицинского работника, сообщает Правительственный портал.

"Медик, безусловно, является одной из самых авторитетных, самых нужных и сложных профессий. Во всем мире медицинских работников уважают за то, что они выбрали для себя путь гуманизма и самоотверженного служения ближним. От вашего труда зависит самое главное – жизнь и здоровье человека", - отметил Гройсман.

По его словам, украинские медики – высококвалифицированные специалисты, пользующиеся уважением в мировом медицинском сообществе и способны выполнять самые сложные профессиональные задачи.

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"К сожалению, их труд часто остается недооцененным и они вынуждены работать в условиях, которые не соответствуют уровню их опыта. Правительство вводит масштабную реформу системы здравоохранения, которая коснется всех уровней. Мы изменим ситуацию, и украинцы будут получать качественные медицинские услуги, а медицинские работники – достойное вознаграждение за свой труд", - подчеркнул премьер-министр.

Особенно Гройсман отметил труд военных медиков, которые спасают бойцов и граждан на востоке страны: "Ваши мужество, самоотверженность и высокий профессионализм заслуживают слова искренней благодарности. Украинская военная медицина переживает стремительное развитие, и задача правительства – обеспечить надлежащие институциональные условия для работы военных медиков, ведь это вопрос жизни и здоровья наших защитников и граждан".

Премьер-министр выразил благодарность украинским медикам за ежедневный кропотливый труд и пожелал крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных свершений и личных побед.