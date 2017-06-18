16 тысяч участников АТО нуждаются в лечении

В бюджете есть деньги лишь на 50% потребности

Санаторно-курортное лечение требуется более чем 16 тысячам участников антитеррористической операции в Донбассе.

Об этом заявил начальник отдела обеспечения санаторно-курортным лечением и средствами реабилитации департамента социальной защиты и финансового обеспечения Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников Антитеррористической операции Алексей Моха журналистам, передает Укринформ.

"На сегодня потребность участников антитеррористической операции в санаторно-курортном лечении составляет более 16 тысяч обращений. В целом по бюджетной программе на оздоровление участников АТО на этот год предусмотрено 22 миллиона 453 тысяч 800 гривен. За счет этой бюджетной программы мы в состоянии обеспечить 100% потребности инвалидов войны, инвалидов, лиц с последствиями травм позвоночника и спинного мозга, сопровождающих лиц, чтобы они смогли добраться до санаторно-курортного учреждения. А самих участников боевых действий за счет этой программы можно обеспечить на 20%", - отметил Моха.

Кроме того, подчеркнул он, Госслужба по делам участников АТО совместно с Министерством социальной политики принимают меры по увеличению расходов на санаторно-курортное лечение участников боевых действий путем перераспределения средств в рамках бюджетной программы - более 28 миллионов гривен.

"То есть, будет сумма 28 миллионов плюс 22 миллиона - 50 миллионов. И за счет этих средств мы сможем через органы социальной защиты обеспечить санаторно-курортным лечением 50% потребности. Если эти изменения пройдут в Министерстве финансов", - пояснил чиновник.

Он напомнил, что Кабинет министров 1 марта принял изменения в постановление от 31 марта 2015 года № 200.

"Согласно этим изменениям, участник антитеррористической операции может самостоятельно выбирать заведение для оздоровления, а это - любое заведение, расположенное на территории Украины, кроме оккупированных территорий и в Крыму. Это заведение должно быть или высшей категории, но не ниже первой", - сказал чиновник.

По его словам, 11 миллионов гривен из 22 выделенных на оздоровление уже перечислены местным государственным администрациям, соответствующим органам социальной защиты населения, и начато заключение договоров.

Моха отметил, что заключение договоров происходит в трехстороннем порядке: между органом соцзащиты, участником АТО и санаторием, который выбрал участник АТО.