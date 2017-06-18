В центре Львова на площади Соборной джип Toyota Prado выехал на тротуар, где смертельно травмировал женщину и перевернулся.



Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская.

ДТП произошло около 11:15 на площади возле церкви Святого Андрея.



Предварительно установлено, что 48-летний водитель джипа вместе с женой вышли после богослужения из церкви, прошли на парковку и сели в автомобиль. Когда машина тронулась, то внезапно увеличила скорость, выехала на тротуар возле церкви и перевернулась.

В результате наезда одна женщина, личность которой устанавливается, погибла на месте происшествия.



Пока известно о еще одной травмированной прохожей, которой оказывают помощь медики.



По словам Добровольской, водитель иномарки пока не может объяснить причины, почему потерял управление, он предполагает, что это произошло из-за технической неисправности автомобиля.