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Фото Марш равенства в Киеве: как это было

<span class="label red">Фото</span> Марш равенства в Киеве: как это было
Марш равенства в Киеве / Фото: Укринформ

Фоторепортаж

18.06.17 860
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18 июня в центре Киева прошел Марш равенства. Представители ЛГБТ-сообщества шли по городу, скандируя лозунги.

Не считая мелких эксцессов, все прошло спокойно, пишет Укринформ.

Правоохранительные органы обеспечивали повышенные меры безопасности. Весь центр города был поделен на сектора с разной степенью пропускной способности за несколько часов до начала мероприятия.

Первыми, еще в 7 утра, на Майдане Независимости стали собираться противники предстоящего марша. В соцсетях, где шел призыв прийти на Майдан за 2 часа до марша, противники мероприятия называли себя "представителями патриотических организаций и православними".

В 7 утра на Майдане собралось около 40 человек, в основном это была молодежь от 16 до 25 лет. Однако вместе с ними находились и около десятка мужчин в возрасте около 40 лет, которые держали в руках свернутые плакаты. К 8 утра плакаты они так и не развернули. Устроив "совещание" на Майдане, противники марша договорились "идти к месту мелкими группами, чтобы показать, что не все в Киеве согласны с маршем".

Часть этих людей затем прошла контрольно-пропускной пункт на бульваре Шевченко со стороны Крещатика. На месте сбора участников - на улице Владимирской, в районе Дома учителя, на обочине дороги стоял автомобиль Газель со звукоусиливающей аппаратурой, неизвестный диктор постоянно зачитывал "обращение к гражданам", в котором объяснялось, что ЛГБТ-сообщество опасно для "обычных граждан". Одним из доводов было то, что якобы в семейных парах геев очень высок процент детских самоубийств.

Площадь перед Домом учителя была оцеплена усиленными нарядами полиции, спецподразделений и национальной гвардии.

Впервые в украинском марше была использована "платформа" - машина с площадкой, на которой танцевали травести-артисты. Помимо представителей иностранных медиа, в марше принимали участие представители ЛГБТ, приехавшие из других стран.

Ближе к концу маршрута колонна была остановлена полицией в связи с тем, что перед первым оцеплением полиции, идущим впереди, возникла давка - несколько человек попытались провести хаотичный митинг против марша.

Женщина, стоявшая перед полицейскими, кричала: "Они приехали сюда со всего мира и привезли нам СПИД!".

Полицейским удалось освободить дорогу, не допустив противников марша к его участникам.

Около половины двенадцатого колонна остановилась возле метро Площадь Льва Толстого. Некоторые из участников покинули марш на автобусах. По словам некоторых из присутствующих, участников вывозили в "безопасные места", откуда они расходились мелкими группами в целях безопасности.

В марше приняли участие представители различных общественных организаций, таких как, например, Amnesty International. По словам одного из собеседников Укринформ, в одном из военных училищ Киева курсантам было предложено принять участие в марше в качестве "гражданского патруля" - добровольных защитников, которые могли помочь поддерживать общественный порядок в случае необходимости и в случае возможных нападений на участников. Взамен за это, по словам собеседника, курсантам обещали дополнительный отпуск в сентябре.

По разным данным, в мероприятии принято участие около 3 тысяч человек.

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