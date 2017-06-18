Украинские пограничники не пустили в страну российские танковые "луны"

В воскресенье, 18 июня, пограничники не допустили ввоз на территорию Украины танковых прожекторов, которые направлялись из России, сообщил пресс-центр Госпогранслужбы.

Пакет с товарами военного назначения пограничники обнаружили в рейсовом автобусе, который прибыл на въезд в Украину и направлялся из России, на пункте пропуска Сеньковка на Черниговщине.

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"В ходе осмотра пограничный наряд совместно с сотрудником таможенного поста обнаружили в багажном отделении автобуса два танковых прожектора типа "Луна", - говорится в сообщении.

Из объяснений водителя автобуса стало известно, что передачу, которую он получил в Санкт-Петербурге от неизвестного лица, должны были забрать в одном из украинских городов.

Напомним, боевики обстреляли жилой сектор поселка Бердянское из тяжелого вооружения.