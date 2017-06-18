Об этом проинформировал в эфире телеканала "112 Украина" спикер МВД Артем Шевченко.

"Они были доставлены в отделения полиции. На некоторых были составлены административные протоколы, но их всех отпустили. Если люди не совершают непосредственных и очевидных преступлений: то есть не нападают, не бьют, то им не будет грозить уголовная ответственность. Мы призываем и участников марша, и тех, кто с ними не согласен, придерживаться закона", - отметил Шевченко.

Он заверил, что любые насильственные действия будут жестко пресекаться.

Шевченко добавил, что сотрудники правоохранительных органов будут до вечера работать в усиленном режиме, поскольку "есть оперативная информация, что противники Марша равенства имеют не совсем законные намерения в течение дня находить участников Марша равенства и каким-то образом, возможно, преступным, выражать свое несогласие".

"Это недопустимо. Полиция будет работать и жестко наказывать тех, кто будет совершать нападения на граждан", - заверил он.

Напомним, Facebook представил новый радужный смайлик в поддержку ЛГБТ.