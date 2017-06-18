Безвизом воспользовались уже 18 тысяч украинцев

С момента введения безвизового режима со странами Европейского союза по состоянию на воскресенье им воспользовались 18 тыс. украинцев.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.
"С начала введения безвизового режима по состоянию на 18 июня г
раницу со странами ЕС пересекли 441 тыс. граждан Украины. Из них - 90 тыс. наших соотечественников во время путешествия использовали биометрические паспорта, 18 тыс. украинцев воспользовались именно преимуществами безвизового режима и пересекали границу имея лишь биометрический паспорт", - говорится в сообщении.
Направляясь в страны ЕС в рамках безвизовых путешествий 5 728 граждан, а это 32 %, воспользовались самолетами, другие - путешествовали по железной дороге или пересекали границу на автомобилях.
"Отметим, что только в течение суток границу со странами ЕС по "безвизу" пересекли более 5 тыс. наших соотечественников", - добавили в Госпогранслужбе.
Также отмечается, что с начала внедрения безвизового режима в пересечении границы было отказано 22 гражданам.
Напомним, Япония может отменить визы для украинцев.