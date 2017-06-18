Безвизом воспользовались уже 18 тысяч украинцев

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

"С начала введения безвизового режима по состоянию на 18 июня г

раницу со странами ЕС пересекли 441 тыс. граждан Украины. Из них - 90 тыс. наших соотечественников во время путешествия использовали биометрические паспорта, 18 тыс. украинцев воспользовались именно преимуществами безвизового режима и пересекали границу имея лишь биометрический паспорт", - говорится в сообщении.

Направляясь в страны ЕС в рамках безвизовых путешествий 5 728 граждан, а это 32 %, воспользовались самолетами, другие - путешествовали по железной дороге или пересекали границу на автомобилях.

"Отметим, что только в течение суток границу со странами ЕС по "безвизу" пересекли более 5 тыс. наших соотечественников", - добавили в Госпогранслужбе.

Также отмечается, что с начала внедрения безвизового режима в пересечении границы было отказано 22 гражданам.

Напомним, Япония может отменить визы для украинцев.