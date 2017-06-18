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Главная » Страна » Боевики в зоне АТО бьют по всем направлениям
Ситуация в Донбассе

Боевики в зоне АТО бьют по всем направлениям

Боевики в зоне АТО бьют по всем направлениям
Иллюстративное фото

Ни один боец ВСУ не пострадал

18.06.17 99
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В течение воскресенья, 18 июня, в зоне АТО боевики открывали огонь 19 раз, ни один боец ВСУ не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook. 

Так 5 обстрелов было осуществлено боевиками с использованием запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм. В целом оперативная обстановка в районе проведения АТО остается напряженной, однако полностью контролируемой украинскими подразделениями.

На приморском направлении  зафиксировано больше половины всех вражеских вооруженных провокаций. Еще на рассвете боевики выпустили по полдюжины мин калибра 120 мм в сторону украинских позиций вблизи Павлополя и Чермалика. Там же, а также в районе Широкино, Водяного и Талаковки, незаконные вооруженные формирования неоднократно открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении боевики еще ночью обстреляли один из опорных пунктов сил АТО в пригороде Авдеевки из крупнокалиберных пулеметов. Впоследствии противник дважды открывал огонь по укреплениям украинских воинов вблизи Каменки из 120 и 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия различных калибров. После обеда под вражеский огонь попали позиции ВС Украины, которые расположены на подступах к Луганского, на Светлодарской дуге. Там боевики применяли автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

На Луганском направлении зафиксировано три факта нарушения боевикам и "режима тишины". В частности, около 15:00 боевики накрыли украинских воинов неподалеку Крымского почти десятком мин из 120-мм минометов. Еще ранее захватчики били из станкового противотанкового гранатомета в районе Катериновки, а возле Новоалександровки вели огонь из стрелкового оружия.

Напомним, боевики обстреляли жилой сектор поселка Бердянское из тяжелого вооружения.

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