В конотопской бане депутат не поделил золотой кулон с оппонентом

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции в Сумской области.

"Вчера, 17 июня, в 20:24 в дежурную часть Конотопского отдела полиции одновременно поступило два заявления. Одно - от депутата областного совета о том, что один из жителей Конотопа забрал у него золотой кулон. Второе - от его "оппонента" о том, что сам депутат стрелял в него из пистолета и не попал. Данные заявления были сразу внесены в журнал единого учета. Следственно-оперативная группа, которая выехала на место происшествия, установила, что события разворачивались на территории местной бани, где между мужчинами именно и возник конфликт, обстоятельства которого выясняет следствие", - сообщила пресс-секретарь ГУ ЧП в Сумской области Эльвира Биганова в Facebook.

В полиции открыли уголовное производство по ст. 296 ч. 4 УК Украины "Хулиганство" и ст. 125 "Умышленные легкие телесные повреждения".

Напомним, Пашинский прошел проверку на полиграфе.