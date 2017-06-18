В Киеве прошел "Марафон без суеты"

До рекорда Европы не хватило всего 500 человек

В Международный день йоги в столице прошел "Марафон без суеты", на котором собрались любители йоги.

Об этом говорится на странице Международный день йоги в Украине в Facebook.

"Еще раз хотим поблагодарить всех вас за то, что вместе мы не просто установили рекорд Украины, а превзошли предыдущий показатель почти в четыре раза. Представители Книги рекордов Украины зафиксировали 1517 человек, которые участвовали в йога-сессии и одновременно повторяли за послом Индии асаны. Это невероятно! И до рекорда Европы не хватило всего 500 человек: в следующем году и этот показатель мы превзойдем", - сказано в сообщении.

Напомним, Международный день йоги отмечается под эгидой ООН 21 июня, поскольку этот день является самым длинным в году в Северном полушарии и имеет особое значение во многих частях мира.

Соответствующую инициативу Индии 11 декабря 2014 года поддержали все 175 государств, которые представлены в Генассамблее ООН. Уже 21 июня 2015 г. в первый Международный день йоги массовые практики прошли в 192-х странах мира.

В Индии участие в йога-сессии приняли 35 000 человек благодаря которым установлены два новых рекорда Гиннеса (самая массовая и многонациональная йога-сессия на одной площади).