Во Львове не знают, что делать с 8,5 тысячами тонн мусора

На данный момент во Львове скопилось 8,5 тысяч тонн отходов, которые некуда вывезти.
В понедельник, 19 июня, во Львове пройдет внеплановое заседание городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.
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"На сегодня во Львове есть более 8,5 тыс. тонн ТБО, которые некуда вывезти. Ситуация критическая и грозит опасностью для здоровья населения и жизнедеятельности города Львова. Для утилизации накопленного мусора необходимо 850 единиц специализированной техники. И это все в условиях умышленно заблокированных для Львова полигонов ТБО по всей Украине", - говорится в сообщении горсовета.
Напомним, Львов просит признать себя зоной чрезвычайной экологической ситуации.