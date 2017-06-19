Движение на мосту через Днепр в Черкаской области ограничат

В Черкасской области на автодороге Н-16 Золотоноша-Умань начинаются ремонтные работы на мосту через реку Днепр.
Как сообщает пресс-служба корпорации "Укравтодор", в связи с ремонтом движение по мосту будет ограничено на четыре месяца.
Для автомобильного сообщения на период ремонта моста вводится график проезда рейсовых автобусов с 6.00 ч. до 9.00 ч.,с 16.00. до 19.00.
Кроме того, для перевозки пассажиров во время ремонта будет запущен два дополнительных дизель-поезда по маршруту Черкассы-Золотоноша и в обратном направлении.
В Укравтодоре просят водителей отнестись с пониманием к временным неудобствам во время проведения ремонтных работ.
Напомним, Кличко озвучил стоимость достройки Подольского моста.