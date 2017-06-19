Запрет на западные инвестиции в Крым продлен еще на год

Совет Евросоюза продлил на один год запрет на инвестиции в аннексированный Россией Крым.

Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"ЕС продлил запрет на инвестиции в Крым еще на один год", - сообщил он.

Отметим, санкции включают в себя запрет на импорт в ЕС продуктов из Крыма и Севастополя, инвестиции в Крым и Севастополь, услуги, связанные с туристической деятельностью в Крыму и Севастополе, экспорт ряда товаров и технологий в Крым и Севастополь для транспортного, телекоммуникационного и энергетических секторов, а также для нефтегазовой и горной отраслей.

Напомним, Россия "национализировала" в Крыму более 4,5 тысяч объектов недвижимости.