Глава фракции "Самопомич" в ВР объявил голодовку

Председатель парламентской фракции Олег Березюк объявил голодовку и покинул заседание согласительного совета ВР.
Об этом сообщают украинские СМИ
"Протестуя против издевательства над городом, который является символом свободы, поддерживая львовян, которые всегда терпеливы и толерантны к власти, потому что верят в государство... А это государство в лице центральной власти над ними цинично издевается. Требуя прекращения этого издевательства и прекращения лжи в государстве я, как человек, врач и народный депутат Украины, принял необычное для себя решение", - заявил Березюк.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Львове не знают, что делать с 8,5 тысячами тонн мусора
"Никогда не думал, что это решение я буду принимать в ХХІ веке. Я объявляю голодовку, поддерживая львовян и протестуя против произвола центральной власти в Украине. В ХХІ веке, к сожалению", - отметил Березюк.
Напомним, Львов просит признать себя зоной чрезвычайной экологической ситуации.