Глава фракции "Самопомич" в ВР объявил голодовку

Председатель парламентской фракции Олег Березюк объявил голодовку и покинул заседание согласительного совета ВР.

Об этом сообщают украинские СМИ

"Протестуя против издевательства над городом, который является символом свободы, поддерживая львовян, которые всегда терпеливы и толерантны к власти, потому что верят в государство... А это государство в лице центральной власти над ними цинично издевается. Требуя прекращения этого издевательства и прекращения лжи в государстве я, как человек, врач и народный депутат Украины, принял необычное для себя решение", - заявил Березюк.

"Никогда не думал, что это решение я буду принимать в ХХІ веке. Я объявляю голодовку, поддерживая львовян и протестуя против произвола центральной власти в Украине. В ХХІ веке, к сожалению", - отметил Березюк.

Напомним, Львов просит признать себя зоной чрезвычайной экологической ситуации.