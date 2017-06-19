Отказываться от деоккупации Донбасса Украина не собирается, - Геращенко

В ближайшее время состоится заседание СНБО, где будет рассмотрен этот вопрос и принято окончательное решение

Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко заявила, что работа над законопроектом о деоккупации и реинтеграции Донбасса ("Об особенностях политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей") будет завершена уже в ближайшее время.

Об этом она рассказала у себя в Facebook.

"Сегодня мы работали несколько часов, дошлифовываем определенные дискуссионные моменты. В ближайшее время состоится заседание СНБО, где будет рассмотрен этот законопроект и принято окончательное решение. Также я предложила в ближайшее время провести дискуссию по законопроекту на неформальной минской платформе, которая создана и успешно работает в ВР", - написала Геращенко.

Напомним, 16 тысяч участников АТО нуждаются в лечении.