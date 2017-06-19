Порошенко наградил Яценюка орденом Ярослава Мудрого

В указе говорится, что экс-премьер награжден за "многолетний плодотворный труд и высокий профессионализм"

Сегодня, 19 июня, президент Украины подписал Указ о награждении орденом Ярослава Мудрого и "За заслуги" ряда лиц, которые внесли большой вклад в реализацию евроинтеграционных устремлений страны.

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

В Указе № 165/2017 говорится, что награды получают те, "кто принимал активное участие в реализации евроинтеграции в Украине, а также за "многолетний плодотворный труд и высокий профессионализм".

Так, экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк получил орден князя Ярослава Мудрого IV степени.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин был награжден орденом "За заслуги" ІІІ степени. Такие же ордена получили и замглавы Администрации президента Константин Елисеев и посол Андрей Олефиров.

Напомним, белорус стал первым иностранным Героем Украины.