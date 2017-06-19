Рада не будет голосовать за реинтеграцию Донбасса на этой неделе

Резонансный законопроект не стоит в повестке дня ВР

Вопрос смены статуса АТО в Донбассе и введения военного положения в его отдельных районах не планируется к рассмотрению Верховной Радой на этой пленарной неделе.

Как передает канал NewsOne, это следует из озвученной спикером Андреем Парубием повестки в ходе Согласительного совета.

"На этой неделе у нас есть четыре блока: вопрос финансовой политики - с него мы начнем во вторник. Также блок информационной политики, поскольку ранее мы рассмотрели только вопрос кибербезопасности", - отметил Парубий.

Также по его словам, в среду запланирована "традиционная ратификация и два законопроекта, касающиеся системы здравоохранения".

"В четверг - вопросы таможенной политики и вопросы энергоэффективности. Также в четверг предлагается рассмотреть вопросы судебной реформы", - подытожил спикер.

Таким образом, вопрос Донбасса не стоит в повестке парламента на этой неделе.

Напомним, 16 тысяч участников АТО нуждаются в лечении.