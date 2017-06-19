У Курченко конфисковали одесский НПЗ, - Луценко

Райсуд Одессы в рамках соглашения со следствием вынес приговор о спецконфискации целостного имущественного комплекса Одесского НПЗ как орудия преступления группировки Сергея Курченко.
Об этом в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.
"Завод перешел в собственность государства в лице Кабинета министров. Надеюсь на быстрый и прозрачный аукцион по приватизации. Спасибо команде прокурора Одесской области Жученко и судьям Суворовского райсуда", - написал Луценко.
Накануне бизнесмену Сергею Курченко направили уведомление о подозрении в ряде нарушений, в частности, в создании преступной организации и уклонении от налогов в особо крупных размерах.