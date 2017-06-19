Кабмин пообещал выделить Садовому 50 млн грн на утилизацию мусора

Кабинет министров Украины готов рассмотреть решение о выделении из резервного фонда госбюджета 50 млн гривен Львову для проведения работ по обустройству городского мусорного полигона.
Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил со время селекторного совещания, сообщает Правительственный портал.
"Я готов внести предложение на заседание Кабмина и выделить 50 млн гривен из резервного фонда для области на обустройство полигона", - сказал глава правительства.
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При этом он подчеркнул, что ответственность за решение проблемы утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) лежит на городской власти Львова, и никто ее не снимает.
Напомним, Львов просит признать себя зоной чрезвычайной экологической ситуации.