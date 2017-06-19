Стець видит на своем месте Джапарову

Министр информационной политики Юрий Стець заявил, что его на этом посту должна сменить действующий первый заместитель Эмине Джапарова.
Стець отметил, что уже обсудил кандидатуру Джапаровой с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом, сообщает Интерфакс-Украина.
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Он также напомнил, что уходит со своей должности по состоянию здоровья. Стець выразил надежду, что Верховная Рада Украины примет его отставку до парламентских каникул.
Напомним, 31 мая Юрий Стець подал заявление об отставке.