Мининформполитики предлагает СБУ запретить 20 сайтов

Министерство информационной политики передало СБУ список сайтов, которые предлагается запретить на территории Украины. Соответствующий список обнародован на сайте ведомства.

Всего предлагается запретить 20 сайтов, в том числе сайты "Русская весна", News-Front, "Новороссия", "Новостное агентство Харькова", "Антифашист", "Антимайдан", "Луганский информационный центр", Novorossiya Today, "Политнавигатор" и другие информационные ресурсы, которые поддерживают боевиков и пропагандируют сепаратизм в Украине.

Согласно выводам экспертов Мининформполитики, информация, размещенная на указанных сайтах, разжигает межнациональную и межэтническую вражду, содержит призывы к свержению конституционного строя и посягательству на нарушение территориальной целостности Украины.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

В списке санкций 1228 физических лиц и 468 юридических лиц.

Санкции предусматривают блокирование доступа к сервисам Яндекс, 1С, Софтлайн Груп, Корпорации Парус и еще ряда других российских IT-компаний. Также санкции коснулись социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники, а также сервисов Mail.ru.

Украинские мобильные операторы уже заблокировали доступ к российским соцсетям и сервисам.