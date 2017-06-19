ГПУ: Задержанные налоговики дают показания против экс-министра Клименко

Допросы проводятся по делу о создании так называемых "программных предприятий"

В рамках дела о создании так называемых "программных предприятий" задержанные бывшие и действующие сотрудники налоговых органов дают ценные показания против организатора преступной схемы экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Органом следствия на сегодняшний день собрано разоблачительные показания относительно деятельности так называемых "программных предприятий". В частности, один из бывших руководителей областной налоговой администрации раскрыл механизм обеспечения деятельности указанных схем со стороны налоговых органов, начиная от Министерства доходов и сборов Украины, заканчивая районной налоговой инспекцией, где на учете находились "программные предприятия". Также раскрыты условия работы предприятий реального сектора экономики с так называемыми "налоговыми площадками" и задействованные в указанных схемах должностные лица налоговых органов", - говорится в сообщении.

Созданные Клименко так называемые "программные предприятия" представляли собой фиктивные субъекты предпринимательской деятельности, которые использовались для уклонения от уплаты налогов. Эти предприятия не подлежали проверке.

Напомним, 24 мая в 15 областях Украины силовики в ходе спецоперации провели 454 обыска, были задержаны 23 действующих и бывших руководителя налоговой службы.

По данным министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в результате проведенных обысков было изъято 3,7 кг золота, 50 кг серебра, 5,5 млн долларов наличными, 8 млн грн, 280 тыс. евро, ювелирные изделия.

Спецоперация проходила в рамках расследования преступлений, совершенных бывшими некогда руководителями и их заместителями областных управлений Министерства доходов и сборов, государственных налоговых администраций, которые были причастны к организации и функционированию так называемых "налоговых площадок".

В результате такой деятельности лица из окружения экс-президента Виктора Януковича и бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко обогатились за счет налогоплательщиков почти на 96 млрд грн.

В ходе последующих судов по избранию меры пресечения многих задержанных отпустили под залог. По словам главы МВД Арсена Авакова, за задержанных внесли 440 млн грн залога.