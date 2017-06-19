В Донбассе задержали очередных "заблудившихся" российских военных

В воскресенье, 18 июня, в Донбассе задержали очередных "заблудившихся" российских военнослужащих. Об этом сообщил генерал-майор, заместитель руководителя АТО Александр Размазнин, передает ОстроВ.

"Последнее задержание было вчера. Выпускники Санкт-Петербургской медицинской академии, отметив День медика, перепутали направление и оказались на нашей территории. Задерживаем (россиян-военнослужащих – ред), много задерживаем. Но дело в том, что не все мы можем выдавать в прессе. У нас забирают этих задержанных определенные структуры. Наша задача - воевать. Задержать и отдать. Остальное - не наше дело", - сказал он.

Размазнин отметил, что задержания российских военнослужащих в зоне АТО происходят достаточно часто, просто информация об этом не афишируется.

"Регулярно задерживаем (российских военных – ред.), сказать, что каждый день - это будет неправда, но довольно часто", - сказал замкомандующего АТО.

Количество задержанных генерал-майор уточнять не стал.