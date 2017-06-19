В Украине насчитывается почти 1,6 млн внутренних переселенцев

В 2017 году беженцам из Донбасса и Крыма выплатили 1,4 млрд грн соцпомощи

В Украине зарегистрированы более 1,5 млн вынужденных переселенцев из оккупированных частей Донбасса и аннексированного Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

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"По состоянию на 19 июня 2017 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, учтено 1 586 709 переселенцев или 1 276 743 семьи из Донбасса и Крыма", - говорится в сообщении.

По состоянию на 19 июня 2017 переселенцы получили более 1,4 млрд грн материальной помощи.

Напомним, по данным ООН, общее количество лиц, которые вынужденно покинули свои жилища, по состоянию на конец 2016 года составляло в мире 65,6 миллиона человек.