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Главная » Страна » АТО: Боевики активизировались в районе Бахмутской трассы
АТО: Боевики активизировались в районе Бахмутской трассы
Фото: Пресс-центр штаба АТО
Ситуация в Донбассе

АТО: Боевики активизировались в районе Бахмутской трассы

Укрепления в районе Крымского обстреляли из минометов и стрелкового оружия

19.06.17 18
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В зоне проведения АТО за сутки 19 июня по состоянию на 18:00 боевики 21 раз обстреливали украинских военнослужащих. Дважды оккупанты применяли запрещенные Минскими договоренностями вооружения. Двое бойцов получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Приморское направление. Еще ночью незаконные вооруженные формирования открывали огонь невысокой интенсивности из минометов калибра 82 мм по укреплениям сил АТО вблизи Павлополя. Из гранатометов различных модификаций, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник неоднократно обстреливал наши опорные пункты в районе Широкино, Водяного, Талаковка и Березовой. Кроме того, неподалеку Талаковки украинских бойцов обстреливал вражеский снайпер.

Донецкое направление. На этой части фронта оккупанты еще до рассвета трижды обстреливали из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов подразделения сил АТО, которые держат оборону в южном пригороде Авдеевки. А уже после полудня бандформирования осуществили обстрел наших позиций в районе н.п. Новолуганское на Светлодарской дуге.

Луганское направление. На этом участке линии соприкосновения первая вражеская вооруженная провокация была зафиксирована ночью вблизи Станицы Луганской, где боевики открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Впоследствии захватчики дважды плотно били из гранатометов различных систем по опорным пунктам сил АТО, расположенных неподалеку Новозвановки. С 11.00 часов дня и до сих пор противник вновь активизировался в районе Бахмутской трассы. Там подразделения российско-оккупационных войск уже несколько раз открывали огонь по нашим оборонным укреплениям в районе Крымского. Применял противник 120-мм и 82-мм минометы и пехотное вооружение.

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