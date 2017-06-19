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Ситуация в Донбассе

Президентский законопроект о реинтеграции Донбасса дает возможность введения миротворческой миссии

Президентский законопроект о реинтеграции Донбасса дает возможность введения миротворческой миссии
Фото: presalibera.net

Документ подадут в Раду за неделю-две до окончания текущей сессии парламента

19.06.17 27
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В законопроекте о реинтеграции Донбасса не исключается возможность введения полицейской или иной миротворческой миссии.

Об этом на брифинге сказала представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко, передают СМИ.

"Этот законопроект не исключает, что будет введена полицейская или другая миротворческая миссия из международных организаций", - сказала Луценко.

Она отметила, что в законопроекте предусмотрены дополнительные механизмы, которые позволят освободить и восстановить суверенитет Украины в Донбассе.

По ее словам, президентом предлагается законопроект, который сейчас согласовывается в рабочей группе, куда входят депутаты из коалиции, и этот законопроект будет представлен на минской группе для широкого обсуждения.

По ее словам, рабочее название этого законопроекта - "Особенности государственной политики по восстановлению государственного суверенитета в Донбассе". Законопроект направлен на реинтеграцию и восстановление территорий Украины.

Луценко также сказала, что законопроект предусматривает обновление правовой базы и "возможность войскам держать оружие и защищать государство".

"АТО как таковая завершила свою фазу", - резюмировала она.

По ее словам, законопроектом предусматривается установить четкий статус отдельных районов Луганской и Донецкой областей, создать единый Центр, так называемый Штаб, который будет подчинен президенту Украины и туда войдут военно-гражданские администрации, министерство по реинтеграции Донбасса, которому также будут предоставлены дополнительные функции.

"Дополнительные полномочия и дополнительные моменты будут прописаны, которые позволят президенту вводить в отдельных районах чрезвычайное и военное положение», - анонсировала Луценко.

По ее словам, в этот Штаб войдут СБУ, ВСУ, полиция. А работа штаба будет направлена "на решение основных вопросов - экологического порядка, безопасности, гуманитарного и других порядков".

Луценко подчеркнула, что данным законопроектом выписано решение вопросов восстановления суверенитета "исключительно политико-дипломатическим путем", и все это будет реализовываться в рамках Минских договоренностей.

Представитель президента спрогнозировала, что за неделю-две до окончания текущей сессии парламента законопроект будет внесен в Раду.

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