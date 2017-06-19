МИД: Плату за роуминг для украинцев в странах ЕС могут отменить к 2019 году

Соответствующий проект нужно начинать уже в текущем году

Министерство иностранных дел считает, что в рамках конкретных проектов "Восточного партнерства" можно отменить плату за роуминг мобильной связи для украинцев в странах ЕС уже к 2019 году.

Об этом заявила замглавы внешнеполитического ведомства Елена Зеркаль перед заседанием руководителей МИД стран Евросоюза и стран "Восточного партнерства" в Люксембурге, передает Укринформ.

"Конечно, это прежде всего зависит от создания адекватных, соответствующих законодательных основ и регуляторных норм внутри "Восточного партнерства". Наше видение, что этот проект можно начинать уже в этом году и завершать его до 2019 года", - сказала Зеркаль.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что переговоры об отмене мобильного роуминга для украинцев на территории Европейского Союза уже начались.