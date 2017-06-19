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Главная » Страна » Замгендиректора Одесского НПЗ пошел на сделку со следствием и получил условный срок

Замгендиректора Одесского НПЗ пошел на сделку со следствием и получил условный срок

Замгендиректора Одесского НПЗ пошел на сделку со следствием и получил условный срок
Фото: depo.ua

Дмитрий Веремеев был одним из фигурантов "дела Курченко"

19.06.17 182
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Заместителя гендиректора Одесского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Дмитрия Веремеева, который пошел на сделку со следствием, приговорили к 5 годам тюрьмы с одним годом испытательного срока. Об этом сообщил журналистам прокурор Одесской области Олег Жученко на брифинге в понедельник, передает Интерфакс-Украина.

"В рамках соглашения Веремеев предоставил следствию ряд свидетельств в "деле Курченко", кроме того, сообщил о местонахождении ряда документов, важных для следствия, и о роли части подозреваемых. Кроме того, в рамках договоренностей он должен был компенсировать часть из 2 млрд грн убытков, нанесенных государству", - говорится в сообщении.

Относительно конфискации Суворовским районным судом Одессы целостного имущественного комплекса Одесского НПЗ, принадлежащего группе "ВЕТЭК" Сергея Курченко, Жученко сообщил, что в пользу государства поступило имущество стоимостью 200 млн, включая здания площадью 38 тыс. кв. м и 77 га земли.

По словам Жученко, решением суда был конфискован целостный имущественный комплекс Одесского НПЗ и имущество ООО "Газ и энергия Украины", и таким образом, завод полностью готов к использованию.

"Право собственности на конфискованное имущество будет зарегистрировано за Кабинетом министров Украины", - отметил прокурор Одесской области.

Также, по словам прокурора, обжаловать это решение суда, хотя и можно, но очень сложно. Не могут повлиять на это решение и суды в отношении имущества Одесского НПЗ, поскольку в данном случае завод "выступает как средство совершения преступления".

Следующим шагом в расследовании данного дела Жученко назвал возвращение в пользу государства нефтепродуктов, которые хранились на заводе к концу 2014 года. Та часть нефти, которую вернуть не получится, по словам прокурора, будет компенсирована в денежной форме.

Напомним, накануне бизнесмену Сергею Курченко направили уведомление о подозрении в ряде нарушений, в частности, в создании преступной организации и уклонении от налогов в особо крупных размерах.

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