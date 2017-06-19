Турпоток в оккупированный Крым упал на треть

В Российской Федерации снизились на 30% по сравнению с прошлогодними показателями продажи турпакетов в оккупированный Крым. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирину Тюрину.

"В конце мая туроператоры говорили о падении спроса на Крым на 30% по сравнению с прошлым годом. По многолетним наблюдениям крымских партнеров, если в этот период идет снижение, то тенденцию уже не переломить - таким почти наверняка будет весь сезон. Действительно, сейчас, к третьей декаде июня картина не изменилась", - отметила Тюрина.

Причинами падения спроса россиян на турпоездки на территорию оккупированного полуострова стали стабилизация курса рубля, стимулирующая поездки за рубеж, и открытие Турции.

Напомним, министерство транспорта Российской Федерации планирует запретить движение судов в Керченском проливе из-за строительства моста.